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مغردون يهاجمون فيفي عبده بعد سبها رامز جلال بألفاظ خارجة علي الهواء
رامز جلال

مغردون يهاجمون فيفي عبده بعد سبها رامز جلال بألفاظ خارجة علي الهواء

2017-05-27 19:48:12

تعرضت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، لمقلب ساخن في برنامج المقالب “رامز تحت الأرض” الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على فضائية “mbc مصر” مساء اليوم،  رامز جلال، برتداء زي السحلية، والتوجه ناحية الفنانة فيفي عبده، الأمر الذي أصابها بالرعب والهلع ، ودفعها للصراخ والعويل ولطم وجهها، حيث  تعرضت فيفي عبده، لمقلب ساخن في برنامج المقالب “رامز تحت الأرض” الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على فضائية “mbc مصر” مساء اليوم السبت.

وقام الفنان رامز جلال، برتداء زي السحلية، والتوجه ناحية الفنانة فيفي عبده، الأمر الذي أصابها بالرعب والهلع ، ودفعها للصراخ والعويل ولطم وجهها.

وبعدما اكتشفت “عبده” المقلب قامت بتوجيه السباب للرامز  والاعتداء عليه بالضرب.
وعبر مغردون على استيائهم الشديد من الألفاظ البذيئة والخارجة للفنانة فيفي عبده على الهواء مستنكرين أن تسب رامز جلال بالألفاظ الخارجة مما عرضها لموجة من الانتقادات الحادة.

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