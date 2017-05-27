نظم الوفد الدائم لدولة الكويت لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، وبالتعاون مع ممثلي الجهات الحكومية في مبنى الأمم المتحدة في فيينا، يوم الخميس الماضي، فعالية ركزت على إبراز مساهمات دولة الكويت في التصدي للإرهاب، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ26 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، اليوم السبت عن سفير دولة الكويت لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق محمد معرفي، اليوم السبت، قوله “إن الهدف من تنظيم هذه الفعالية هو إبراز جهود دولة الكويت وأجهزتها المعنية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، ولاسيما الإرهاب بعدما أصبحت هذه الجريمة تهدد امن واستقرار كافة الدول”.

وأضاف أن هذه الفعالية جاءت للتأكيد على “التزام دولة الكويت بالاتفاقيات الدولية انطلاقا من روح المسؤولية المشتركة والتزامها المطلق بدعم التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الملحقة بها، ولاسيما التصدي للجرائم الإلكترونية”.

وأشار إلى أنه في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وتغيرات استثنائية فإن هناك حاجة ماسة لتظافر الجهود الدولية وتقاسم المسؤولية في مواجهة الجرائم بكافة أشكالها ومظاهرها، باعتبار أن الكويت عانت منها منذ الثمانينيات من خلال محاولة تفجير موكب الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، وتفجيرات المقاهي الشعبية وآخرها تفجير مسجد الأمام الصادق بمدينة الكويت قبل عامين.