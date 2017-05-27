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توزيع 3 آلاف و300 كرتونة غذائية على الأسر الفقيرة في الشيخ زويد ورفح
كرتونة رمضان

توزيع 3 آلاف و300 كرتونة غذائية على الأسر الفقيرة في الشيخ زويد ورفح

2017-05-27 19:23:26
أ ش ا

قامت لجنة توزيع المساعدات الإنسانية المتاحة بديوان عام محافظة شمال سيناء، بتوزيع 3 آلاف و300 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في الشيخ زويد ورفح، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع الجهات المحلية ومنظمات المجتمع المدني بالمنطقتين.

وأوضح سكرتير عام محافظة شمال سيناء ورئيس اللجنة اللواء محمد السعدني - في تصريح اليوم “السبت” - أن المساعدات مقدمة من بنك الطعام المصري وقافلة شعاع الخير بجامعة الزقازيق، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 1300 كرتونة لأسر الشيخ زويد، و2000 كرتونة لأسر رفح، وتحتوي كل كرتونة على 23 كيلو جراما من المواد الغذائية المتنوعة.

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