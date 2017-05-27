وزير الخارجية الأمريكي يعزي نظيره المصري بسبب أحداث المنيا2017-05-27 19:17:25
قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري تلقى إتصالا هاتفيا اليوم السبت من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، وذلك للتعازي في ضحايا حادث المنيا.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريح اليوم - أن وزير الخارجية الأمريكي أعرب خلال الاتصال عن خالص تعازيه وتضامنه مع مصر حكومة وشعبا وأسر الضحايا في مواجهة الإرهاب، وتأييد الولايات المتحدة للجهود المصرية في مكافحة الإرهاب، فضلا عن استعدادها للتعاون مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب معلوماتيا ومخابراتيا وعسكريا.
ومن جانبه .. أطلع وزير الخارجية سامح شكري نظيره الأمريكي على الضربات الجوية التي وجهتها القوات الجوية المصرية لمعاقل الإرهاب في شرق ليبيا، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، مؤكدا على توافر كافة المعلومات والأدلة على تدريب العناصر الإرهابية المتورطة في حادث المنيا الإرهابي في تلك المعسكرات، بالإضافة إلى تورطها في حوادث إرهابية أخرى وقعت في مصر مؤخرا.
وأعرب شكري، على تطلع مصر للتعاون مع الولايات المتحدة في مواجهة ظاهرة الإرهاب.
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