تواصل شون وصوامع عدد من المحافظات استقبال كميات محصول القمح التى تورد إليها..

ففي محافظة البحيرة قالت المحافظ المهندسة نادية عبده أن إجمالى كمية القمح الموردة للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى اليوم السبت بلغ 244 ألفا و395 طن قمح.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من حصاد جميع الأراضي المنزرعة من القمح والتى تقدر بـ 321 ألفا و138 فدانا بنطاق المحافظة.

وفى محافظة الشرقية قال المهندس علاء عفيفيى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن 54 شونة وصومعة بمدن وقرى المحافظة شهدت إقبالا متزايدا من مزارعي القمح لبيع محصولهم حيث تم توريد 455 ألفا و327 طنا بما يعادل 3 ملايين و35 ألفا و516 أردبا من القمح.

وقال وكيل وزارة الزراعة إنه تم الانتهاء من حصاد جميع المساحات المنزرعة بالقمح وقدرها 381 ألفا و492 فدانا .. مشيرا إلى أنه تم حث المزارعين على توريد محصولهم للشون وعدم بيعه إلى التجار والسماسرة والوسطاء لتحقيق المستهدف لتوريد المحافظة هذا العام.

وفى محافظة قنا قال مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين علي محمود جابر إنه تم توريد 131 ألفا و165 طنا و78 كيلو جراما من محصول القمح فى شون بنوك التنمية الزراعية والمطاحن والصوامع والهناجر بالمحافظة.

وأضاف أن معدلات التوريد هذا العام تخطت العام الماضي حيث بلغ معدل التوريد في نفس التاريخ من العام الماضي 129 ألفا و745 طنا و473 كيلو جراما من المحصول، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المشكلة بمديرية التموين لم تتلق حتى الآن أي بلاغات أو شكاوي من المزارعين وأن كافة اللجان تواصل عملها في مراقبة عمليات التوريد من خلال المواصفات التى حددها وزارة التموين لاستلام هذه الكميات وفحصها وتخزينها داخل الشون والصوامع المخصصة .