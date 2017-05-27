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داعش يعدم شخصين أثناء محاولتيهما الهروب من شمال غرب الموصل
داعش يحرق غابات الموصل

داعش يعدم شخصين أثناء محاولتيهما الهروب من شمال غرب الموصل

2017-05-27 18:44:42
أ ش ا

أكد مصدر في شرطة نينوى أن مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي أعدموا رميا بالرصاص مدير قسم اللوكيميا في مستشفى ابن الأثير للأطفال بالموصل والمهندس أحمد ياسين عابو لدى محاولتيهما الهرب من حي الصحة شمال غرب الموصل تجاه القوات الأمنية .. حسبما ذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم “السبت”.

وكان مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية قد أعلن أمس الجمعة أن تنظيم داعش أعدم 12 شابا بتهمة التخابر مع القوات الأمنية العراقية والانضمام إلى الحشد العشائري بمدينة الشرقاط (280كلم شمال بغداد) .. مشيرا إلى أن تنفيذ الإعدام تم رميا بالرصاص في أحد الأودية بالقرب من نهر دجلة وتركت الجثامين في العراء.

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