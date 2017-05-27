قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن النبى محمد، كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، مضيفا أن النبى فور استيقاظه من النوم كان يقول: “الحمد لله الذى أحيانى”.

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم السبت:، أن النبى علمنا شكر الله على نعمه التى من بها علينا.