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رمضان عبدالمعز: قلب النبى كان لا ينام
رمضان عبد المعز

رمضان عبدالمعز: قلب النبى كان لا ينام

2017-05-27 19:29:47

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن النبى محمد، كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، مضيفا أن النبى فور استيقاظه من النوم كان يقول:  “الحمد لله الذى أحيانى”.
وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم السبت:، أن النبى علمنا شكر الله على نعمه التى من بها علينا.

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