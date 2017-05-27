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رمضان عبدالمعز يدين هجوم المنيا: كأنهم قتلوا الناس جميعًا
رمضان عبدالمعز مقدم برنامج عالم أزهري

رمضان عبدالمعز يدين هجوم المنيا: كأنهم قتلوا الناس جميعًا

2017-05-27 18:42:36

آدان الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى،  الهجوم المسلح، الذي استهدف أتوبيسا يقل أقباطا في محافظة المنيا، ما أسفر عن استشها 28 مسيحيًا، وإصابة العشرات، قائلا: “مصاب أليم، ويخالف تعاليم الشريعة الإسلامية، ومة فعله مجرمون”.
وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم السبت: “من يرتكب تلك الجرائم كأنما قتل الناس جميعًا، ومن أحياها كمن أحيا الناس جميعًا”.
ونعى عبدالمعز، أهالى الشهداء، متنميا الشفاء العاجل للمصابين،

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