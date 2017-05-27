آدان الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، الهجوم المسلح، الذي استهدف أتوبيسا يقل أقباطا في محافظة المنيا، ما أسفر عن استشها 28 مسيحيًا، وإصابة العشرات، قائلا: “مصاب أليم، ويخالف تعاليم الشريعة الإسلامية، ومة فعله مجرمون”.

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم السبت: “من يرتكب تلك الجرائم كأنما قتل الناس جميعًا، ومن أحياها كمن أحيا الناس جميعًا”.

ونعى عبدالمعز، أهالى الشهداء، متنميا الشفاء العاجل للمصابين،