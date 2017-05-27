 Moheet on google
السبت 27 مايو 2017 07:13 مساءً
روابط سريعة
الجيش الجزائري يضبط ثلاثة إرهابيين بولاية «تمنراست»
الجيش الجزائري

الجيش الجزائري يضبط ثلاثة إرهابيين بولاية «تمنراست»

2017-05-27 18:42:18
أ ش ا

ضبطت قوات الجيش “الوطني الشعبي” الجزائري اليوم السبت ثلاثة إرهابيين واسترجعت أسلحة و كمية كبيرة من الذخيرة بولاية “تمنراست” الواقعة جنوب البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائري - في بيان - أنه “في إطار محاربة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات ، تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي بمنطقة سيلات بقطاع العمليات لولاية تمنراست بالناحية العسكرية السادسة من ضبط ثلاثة إرهابيين يتم البحث عنهم ، وتم استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وأربعة مخازن إضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة”.

وفي هذا السياق ، ذكرت الوزارة أن “هذه العمليات المنفذة من قبل وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد تأتي لتؤكد مدى العزم والإصرار على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية الحدود الوطنية”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3