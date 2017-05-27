أكد سفير ألمانيا بالقاهرة يوليوس جورج لوي، أن بلاده تساند مصر بكل قوة في مكافحتها الإرهاب، معربا عن أمله في أن تنجح الحكومة المصرية في مكافحة الإرهاب بصورة فعّالة وباستخدام الوسائل التي تسمح بها دولة القانون.

وشدد لوي - في تصريح وزعته سفارة ألمانيا بالقاهرة - على أهمية أن تكون مكافحة التعصب وحماية المصريين بمختلف عقائدهم أولوية كُبرى، وعدم السماح للمتطرفين بتقسيم المجتمع المصري.

وقال إن “الاعتداء الذي وقع صباح أمس على حافلة تُقل مواطنين مسيحيين في محافظة المنيا يعد جريمة تثير الاشمئزاز. إننا نشاطر أهالي الضحايا مشاعرهم ونرجو للمصابين الشفاء العاجل. إن من يقتل بدم بارد أشخاصا بينهم كثير من الأطفال بسبب عقيدتهم، لهو خارجٌ عن معايير أي مجتمع إنساني”.

وأضاف “لا يوجد ما يُبرر أعمال العنف الإرهابية تلك، ولا ما يبرر التحريض على الأقليات، مؤكدا أن ألمانيا تتضامن في هذه الأوقات العصيبة مع مسيحي مصر وكذلك مع مسلميها، الذين يقفون مع بداية شهر الصوم رمضان إلى جانب مواطنيهم المسيحيين”.