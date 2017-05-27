 Moheet on google
السبت 27 مايو 2017 07:10 مساءً
روابط سريعة
سفير ألمانيا بالقاهرة يؤكد مساندة بلاده لمصر في مكافحة الإرهاب
حادث المنيا الإرهابي

سفير ألمانيا بالقاهرة يؤكد مساندة بلاده لمصر في مكافحة الإرهاب

2017-05-27 18:38:52
أ ش ا

أكد سفير ألمانيا بالقاهرة يوليوس جورج لوي، أن بلاده تساند مصر بكل قوة في مكافحتها الإرهاب، معربا عن أمله في أن تنجح الحكومة المصرية في مكافحة الإرهاب بصورة فعّالة وباستخدام الوسائل التي تسمح بها دولة القانون.

وشدد لوي - في تصريح وزعته سفارة ألمانيا بالقاهرة - على أهمية أن تكون مكافحة التعصب وحماية المصريين بمختلف عقائدهم أولوية كُبرى، وعدم السماح للمتطرفين بتقسيم المجتمع المصري.

وقال إن “الاعتداء الذي وقع صباح أمس على حافلة تُقل مواطنين مسيحيين في محافظة المنيا يعد جريمة تثير الاشمئزاز. إننا نشاطر أهالي الضحايا مشاعرهم ونرجو للمصابين الشفاء العاجل. إن من يقتل بدم بارد أشخاصا بينهم كثير من الأطفال بسبب عقيدتهم، لهو خارجٌ عن معايير أي مجتمع إنساني”.

وأضاف “لا يوجد ما يُبرر أعمال العنف الإرهابية تلك، ولا ما يبرر التحريض على الأقليات، مؤكدا أن ألمانيا تتضامن في هذه الأوقات العصيبة مع مسيحي مصر وكذلك مع مسلميها، الذين يقفون مع بداية شهر الصوم رمضان إلى جانب مواطنيهم المسيحيين”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3