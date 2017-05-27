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ضبط أسلحة نارية وإزالة ٣٦ منزلا للعناصر الإجرامية في حملات أمنية بسوهاج
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ضبط أسلحة نارية وإزالة ٣٦ منزلا للعناصر الإجرامية في حملات أمنية بسوهاج

2017-05-27 18:37:06
أ ش ا

واصل قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن سوهاج ، حملاته الأمنية المكبرة التى استهدفت البؤر الإجرامية بمركزي شرطة ساقلته وأخميم.. وتمكن من ضبط 8 قطع سلاح ناري، وضبط 3 عناصر محكوم عليهم بالسجن المؤبد وتأمين تنفيذ إزالة 36 منزلا خاصا بالعناصر الإجرامية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات التى تشنها الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسيوط وسوهاج بالإشتراك مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى لاستهداف البؤر الإجرامية وضبط العناصرالإجرامية الخطرة المشهور عنها الاتجار بالأسلحة النارية ، والمواد المخدرة ، والمحكوم عليهم الهاربين.

واستهدفت الأجهزة الأمنية بؤرتين إجرامييتين بمنطاق( قرية الكتكاتة بدائرة مركز ساقلته وقرية الصوامعة شرق بدائرة مركز أخميم بمديرية أمن سوهاج )، وأسفرت نتائج تلك الحملة عن ضبط 8 قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية، و7 بنادق خرطوش بحوزة 8 متهمين، وتنفيذ ( 36 ) قرار إزالة منازل خاصة بالعناصر الإجرامية الخطرة بناحية الصوامعة شرق بدائرة مركز شرطة أخميم ، فضلا عن تنفيذ 4 أحكام قضائية من بينهم 3 محكوم عليهم بالسجن المؤبد ،وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده.

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