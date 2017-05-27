ضبط ربع طن من مخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية2017-05-27 18:33:47
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ربع طن من مخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام كلاً من المدعو “سيد م. م” مواليد 1975 والمدعو “سعيد . م. م” مواليد 1987، مقيمان بأبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء بالاتجار فى المواد المخدرة وتهريبها عبر معديات قناة السويس إلى منطقة سيناء لترويجها على عملائهما.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية ، تم ضبط السيارة النقل رقم ( ط ج ر 1943مصر - ملك المتهم الثانى ) حال تواجدها بطريق معدية سرابيوم دائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية ، حيث تبين عدم تواجد المتهمان بداخلها وهروبهما .. وبتفتيش السيارة عُثر بأعلى الصندوق الخلفى على مخزن سرى بداخله 10 صناديق تحتوى على (2500 طربة من مخدر الحشيش وزنت 250 كيلو جراما ).
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهَمَيْن الهَاربَيْن.
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