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استمرار توزيع «كرتونة رمضان» على المواطنين بمناسبة الشهر الكريم
كرتونة رمضان

استمرار توزيع «كرتونة رمضان» على المواطنين بمناسبة الشهر الكريم

2017-05-27 18:30:41
أ ش ا

واصلت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توزيع عبوات (كرتونة رمضان) من السلع الغذائية على المواطنين، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقامت مديريات أمن (المنوفية، السويس، الأقصر، أسيوط) بتوزيع عدد من العبوات (كارتونة رمضان) على المواطنين، وتحتوى على مجموعة من السلع الغذائية الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية وحرصها على التواصل المجتمعي، وتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة إرتفاع الأسعار والممارسات الاحتكارية للسلع الاستراتيجية ومتابعة مدى توافرها للمواطنين وضبط المتلاعبين بالسلع المدعومة على إختلاف أنواعها، وكذا تفعيل الخطط الموضوعة التى تستهدف مصلحة المستهلك وتوفير متطلباته وإحتياجاته اليومية بالأسعار المناسبة.

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