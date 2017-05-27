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الطيران البريطاني يلغي رحلاتها من مطاري «هيثرو وجاتويك»
الخطوط الجوية البريطانية

الطيران البريطاني يلغي رحلاتها من مطاري «هيثرو وجاتويك»

2017-05-27 18:25:29
أ ش ا

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية اليوم /السبت/ إلغاء كل رحلاتها من مطاري هيثرو وجاتويك في لندن، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بأنظمة الكمبيوتر.
وأكدت الخطوط البريطانية - حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - عدم وجود أي أدلة حتى الآن تشير إلى تعرضها لقرصنة إلكترونية، واعتذرت لمستخدمي رحلاتها عن هذا الإلغاء، لافتة إلى أن فرقها التقنية تعمل جاهدة من أجل إصلاح نظام التشغيل الإلكتروني لديها.
ويواجه المسافرون في رحلات تابعة للخطوط الجوية البريطانية اضطرابا كبيرا على مستوى العالم، بسبب ما وصفته الشركة بأنه “عطل كبير وشامل” في أنظمة التشغيل الإلكترونية، خاصة خدمة التسجيل في الرحلات، حيث اشتكى عدد كبير من المسافرين من عدم قدرتهم على تسجيل أنفسهم في رحلات الشركة.

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