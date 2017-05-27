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«المؤسسة المصرية لحماية الدستور» تدين حادث المنيا الإرهابي
حادث المنيا الإرهابي

«المؤسسة المصرية لحماية الدستور» تدين حادث المنيا الإرهابي

2017-05-27 18:13:07
أ ش ا

أدانت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، في بيان لها اليوم السبت، حادث المنيا الإرهابي، معربة عن تعازيها لكل المصريين في شهدائهم الذين سقطوا ضحايا للجهل والتطرف والإرهاب.

وقالت المؤسسة، إن مثل هذه الجرائم الإرهابية المروعة تستهدف دوما ضرب التماسك الداخلي وجر المجتمع كله إلى الفوضى..مشددة على أن التماسك الاجتماعي في مصر شرط لنجاح أية استراتيجية جادة لدحر الإرهاب وتحقيق التقدم وهو ما يتطلب بالضرورة بيئة صحية تستند إلى الدستور وتطبق أحكامه وتحترم القانون وتدعم الأمن وتضمن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وأكدت أنه آن الأوان لمراجعة جذرية لاستراتيجية مكافحة الإرهاب لتتصدى بفعالية لجميع عناصر البيئة الحاضنة للإرهاب وخاصة السياسية والاجتماعية والثقافية والتي تشكل أسباب استمراره، مطالبة بمواجهة حاسمة لمرتكبي جرائم التمييز والحض على الكراهية ضد المواطنين المسيحيين وإصدار قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز وفقا للمادة ٥٣ من الدستور والتي تنص على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.

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