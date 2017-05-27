10 ملايين و 851 الف جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية

اعتمد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق 10 ملايين 851 ألف جنيه لتوصيل خطوط مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي لقرى الإسماعيلية المحرومة بمركزي القنطرة شرق وغرب.

وقال اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية - في تصريح اليوم السبت - إن المبلغ المعتمد يشمل تنفيذ مشروعات لربط خط منطقة ك 19 بخط المياه المغذى لمنطقة أبو خليفة بمركز القنطرة غرب وتوريد وتركيب محطة مياه شرب بتكنولوجيا الترشيح الفائق بمحطة مياه أبو خليفة القديمة بمركز القنطرة غرب وتنفيذ مشروع إحلال وتجديد رفع الصرف الصحي بالقنطرة شرق لتحسين خدمة الصرف الصحي وإحلال وتجديد خط الطرد لمحطة رفع الصرف الصحي بالقنطرة شرق للتخلص الدائم من مياه الصرف الصحي الزائد عن طاقة محطة المعالجة.

من ناحية أخرى، قام محافظ الإسماعيلية اليوم بجولة ميدانية بسوق الجملة الرئيسي للخضر والفاكهة بضاحية المستقبل لمتابعة سير وانتظام العمل داخل السوق ومراقبة الأسعار في أول أيام شهر رمضان الكريم.

وقرر محافظ الإسماعيلية بعد طلب التجار فتح منافذ إضافية جديدة بمقر المعرض الدائم بنادي المنتزه لتوريد وعرض كافة الأصناف من الخضر والفاكهة وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف ورفع العبء عن المواطنين ومساهمة من تجار الجملة في ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء.