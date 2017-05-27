أجندة إخبارية ليوم الأحد الموافق 28 مايو 20172017-05-27 18:00:17
القاهرة.. تعقد لجنة الزراعة والأمن القومي بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة الموقف من موسم توريد القمح لعدم وصوله للرقم المستهدف له حتى الآن.
القاهرة .. تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، حكمها في الدعوى المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين، وتطالب بوقف بث برنامج “مع إسلام”، الذي يقدمه الباحث إسلام بحيري على فضائية “القاهرة والناس”، ومنعه من الظهور بالفضائيات، وحظر نشر حلقات البرنامج.
القاهرة .. تبدأ البنوك العاملة في مصر، وعددها 38 بنكًا، تطبيق قرار البنك المركزي المصري بمواعيد عمل البنوك العاملة في القطاع المصرفي خلال شهر رمضان المبارك، بأن تبدأ البنوك تعاملاتها بالنسبة للجمهور في التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.
القاهرة.. يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ12.7 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 273 يومًا، 6.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
القاهرة.. يجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين والفرعيات على مستوى جمهورية مصر العربية، بناء على دعوة نقيب المحامين سامح عاشور، لبحث تداعيات حادث المنيا الإرهابي، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات حياله.
القاهرة.. تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدورة (168) لمجلس الأكاديمية، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، ورئيس الأكاديمية الدكتور محمود صقر، وذلك بمقر الأكاديمية بجوار مسرح السلام؛ لإعلان جوائز النيل والدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية لعام 2016، وجوائز الرواد لعام 2016، وجوائز شباب الباحثين الأفارقة لعام 2017 التي تمنحها الأكاديمية سنويا.
المحلة.. تبدأ شركة غزل المحلة في صرف الدفعة الأولى من المكافأة السنوية للعمال والمقدرة بشهر ونصف، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
الإسكندرية .. تنظم إدارة الإعلام بمكتبة الإسكندرية مؤتمرا صحفيا لتسلم الدكتور مصطفى الفقي إدارة مكتبة الإسكندرية، في الساعة العاشرة والنصف صباحا.
القاهرة .. يبدأ فتح باب الترشيح لانتخابات الغرف السياحية، على أن تقدم طلبات التنازل عن الترشيح خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو المقبل، وتبدأ اللجنة المشرفة على الانتخابات البت في الطعون المقدمة على المرشحين يوم 14 يونيو المقبل، على أن تجرى الانتخابات يوم 20 يونيو المقبل.
السويس .. يتم إعلان نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمدارس محافظة السويس عقب اعتمادها من محافظ السويس اللواء أحمد حامد.
طنطا .. يتم قبول تظلمات الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2016 / 2017 ولمدة خمسة عشر يوماً، من العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.
المنصورة .. تعقد مكتبة المجاهد حسن طوبار بمدينة المنزلة بالدقهلية ندوة في الحادية عشر من صباح غد بعنوان (تجليات رمضانية برؤية تاريخية) احتفالاً باستقبال شهر رمضان، وذلك بمقر المكتبة.
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تفاصيل «هجوم المنيا» الإرهابي.. استهداف 3 حافلات للأقباط
كشف عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، مجدي ملك، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف عشرات الأقباط، صباح اليوم الجمعة، بالطريق الصحراوي الغربي. وأوضح ملك، في مداخلة ...Fri, 26 May 2017 10:39:32 GMT
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البورصة تربح 4.04 مليار جنيه خلال أسبوع
ارتفعت قيم تداولات البورصة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنحو 2.1 مليار جنيه، وكذلك قيم التداولات بنحو 270 مليون ورقة مالية لتربح نحو 4.04 مليار جنيه. وسجل إجمالي قيمة ...Fri, 26 May 2017 09:47:28 GMT
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ننشر اعترافات المتهمين في «الفيروس الغامض»Fri, 26 May 2017 07:15:24 GMT
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6 قرارات عاجلة لاسترداد أراضي الدولة
قررت لجنة أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، إرسال قائمة بكل الطلبات التى تلقتها للتقنين من نحو 17 ألف مواطن ...Fri, 26 May 2017 09:00:41 GMT
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تهديد خطير ضد «السعودية» في 7 رمضان
بدأت عناصر مجهولة، في تبني الحشد لثورة شعبية، يوم 7 رمضان، في المملكة العربية السعودية؛ بهدف إسقاط النظام، ونشر الفوضى في البلاد، بذريعة رد الحقوق وإطلاق سراح ...Fri, 26 May 2017 07:31:04 GMT
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مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ104 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
تسلمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ممثلة لمصر ، اليوم/ الخميس/ رئاسة الدورة العادية الرابعة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من ...Thu, 25 May 2017 13:18:02 GMT
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غادة والي : أخبار سارة لأصحاب المعاشات
أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن هناك أخبار سارة لأصحاب المعاشات، سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع مجلس الوزراء والذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT
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"الأهلي المصري":ارتفاع صافى الأرباح قبل الضرائب بـ 17%
أعلن البنك الاهلي المصري عن نتائج أعماله عن النصف الأول من العام المالي 2016/2017،حيث تم تحقيق 17% نمو فى صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 10,5 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 ...Thu, 25 May 2017 09:58:15 GMT
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دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميًّا مساء الجمعة لاستطلاع هلال شهر رمضانThu, 25 May 2017 09:01:30 GMT