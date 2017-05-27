القاهرة.. تعقد لجنة الزراعة والأمن القومي بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة الموقف من موسم توريد القمح لعدم وصوله للرقم المستهدف له حتى الآن.

القاهرة .. تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، حكمها في الدعوى المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين، وتطالب بوقف بث برنامج “مع إسلام”، الذي يقدمه الباحث إسلام بحيري على فضائية “القاهرة والناس”، ومنعه من الظهور بالفضائيات، وحظر نشر حلقات البرنامج.

القاهرة .. تبدأ البنوك العاملة في مصر، وعددها 38 بنكًا، تطبيق قرار البنك المركزي المصري بمواعيد عمل البنوك العاملة في القطاع المصرفي خلال شهر رمضان المبارك، بأن تبدأ البنوك تعاملاتها بالنسبة للجمهور في التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

القاهرة.. يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ12.7 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 273 يومًا، 6.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.

القاهرة.. يجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين والفرعيات على مستوى جمهورية مصر العربية، بناء على دعوة نقيب المحامين سامح عاشور، لبحث تداعيات حادث المنيا الإرهابي، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات حياله.

القاهرة.. تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدورة (168) لمجلس الأكاديمية، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، ورئيس الأكاديمية الدكتور محمود صقر، وذلك بمقر الأكاديمية بجوار مسرح السلام؛ لإعلان جوائز النيل والدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية لعام 2016، وجوائز الرواد لعام 2016، وجوائز شباب الباحثين الأفارقة لعام 2017 التي تمنحها الأكاديمية سنويا.

المحلة.. تبدأ شركة غزل المحلة في صرف الدفعة الأولى من المكافأة السنوية للعمال والمقدرة بشهر ونصف، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

الإسكندرية .. تنظم إدارة الإعلام بمكتبة الإسكندرية مؤتمرا صحفيا لتسلم الدكتور مصطفى الفقي إدارة مكتبة الإسكندرية، في الساعة العاشرة والنصف صباحا.

القاهرة .. يبدأ فتح باب الترشيح لانتخابات الغرف السياحية، على أن تقدم طلبات التنازل عن الترشيح خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو المقبل، وتبدأ اللجنة المشرفة على الانتخابات البت في الطعون المقدمة على المرشحين يوم 14 يونيو المقبل، على أن تجرى الانتخابات يوم 20 يونيو المقبل.

السويس .. يتم إعلان نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمدارس محافظة السويس عقب اعتمادها من محافظ السويس اللواء أحمد حامد.

طنطا .. يتم قبول تظلمات الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2016 / 2017 ولمدة خمسة عشر يوماً، من العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

المنصورة .. تعقد مكتبة المجاهد حسن طوبار بمدينة المنزلة بالدقهلية ندوة في الحادية عشر من صباح غد بعنوان (تجليات رمضانية برؤية تاريخية) احتفالاً باستقبال شهر رمضان، وذلك بمقر المكتبة.