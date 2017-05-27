قامت قوات الجيش الوطني بتونس في ولاية مدنين بعملية إنقاذ لـ 126 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة حاولوا التسلل عبر البحر إلى السواحل الإيطالية.

وأفاد رئيس هيئة الهلال الأحمر التونسي بمدنين د. منجي سليم، في تصريح اليوم /السبت/ - بأنه تم تقديم الإسعافات الأولية الطبية لهذه المجموعة، مشيرا إلى أنه في انتظار أن يتم توجيههم لمركز الإيواء في ولاية مدنين.