بعث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، برقية عزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف مواطنين مصريين في محافظة المنيا امس الجمعة .

وقال بري في برقيته - إن هذه الجريمة البشعة نفذتها أيدي الشر، وهي تثبت وجهة نظركم التي تضمنتها مواقفكم من أن الإرهاب واحد ويجب اجتثاثه من جذوره، مشيرا إلى أن ما تحققه الحرب على الإرهاب في أنحاء مصر هو الضامن لاستقرارها واستقرار الجوار ولحفظ النسيج الوطني في بلدكم العزيز .

كما بعث بري برقية عزاء أخرى إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.. قال فيها ” إننا نتألم لألم مصر وما يصيبها يصيب لبنان في الصميم، ونسأل الله تعالى أن يمكن أجهزة الأمن المصرية من الاقتصاص من القتلة المجرمين” .

وأكد أن مصر ستتمكن من حفظ امنها والحفاظ على النسيج الوطني الذي يحارب الإرهاب، بضربه بعدة هزائم في سيناء وعلى حدود البلاد، كما أجرى بري اتصالا هاتفيا بسفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري، وأعرب له عن استنكاره الشديد ومعزيا بضحايا الاعتداء الإرهابي على مواطنين مصريين في المنيا