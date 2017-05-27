 Moheet on google
السبت 27 مايو 2017 05:41 مساءً
روابط سريعة
رئيس النواب اللبناني يبعث برقية عزاء للسيسي
نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني

رئيس النواب اللبناني يبعث برقية عزاء للسيسي

2017-05-27 17:10:11

بعث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، برقية عزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف مواطنين مصريين في محافظة المنيا امس الجمعة .
وقال بري في برقيته - إن هذه الجريمة البشعة نفذتها أيدي الشر، وهي تثبت وجهة نظركم التي تضمنتها مواقفكم من أن الإرهاب واحد ويجب اجتثاثه من جذوره، مشيرا إلى أن ما تحققه الحرب على الإرهاب في أنحاء مصر هو الضامن لاستقرارها واستقرار الجوار ولحفظ النسيج الوطني في بلدكم العزيز .
كما بعث بري برقية عزاء أخرى إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.. قال فيها ” إننا نتألم لألم مصر وما يصيبها يصيب لبنان في الصميم، ونسأل الله تعالى أن يمكن أجهزة الأمن المصرية من الاقتصاص من القتلة المجرمين” .
وأكد أن مصر ستتمكن من حفظ امنها والحفاظ على النسيج الوطني الذي يحارب الإرهاب، بضربه بعدة هزائم في سيناء وعلى حدود البلاد، كما أجرى بري اتصالا هاتفيا بسفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري، وأعرب له عن استنكاره الشديد ومعزيا بضحايا الاعتداء الإرهابي على مواطنين مصريين في المنيا

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3