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الخارجية الليبية تستنكر الهجوم الإجرامي غرب المنيا
هجوم المنيا

الخارجية الليبية تستنكر الهجوم الإجرامي غرب المنيا

2017-05-27 16:41:26

استنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة بالهجوم الإجرامي والإرهابي الذي تعرضت له حافلة تقل عدداً من الأقباط المصريين غرب مدينة المنيا وراح ضحيته عشرات الأبرياء بين قتيل وجريح.
وقالت الخارجية الليبية في بيان لها، إنها تُقدم تعازيها الحارة لأسر الضحايا،وتؤكد وقوف ليبيا صفاً واحداً إلى جانب الأشقاء في مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهتهم للإرهاب الذي يسعى واهماً مع من يدعمه مادياً ومعنوياً النيل من أمن واستقرار شعبنا في مصر وليبيا بشتى الوسائل.
وأعربت الخارجية الليبية ، عن أملها في أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل الدسائس والمؤامرات التي ينسجها خفافيش الظلام،والتي تستهدف وحدته الوطنية،مؤكدة أنها على يقين من انتصار الشعب المصري وقيادته السياسية على هؤلاء المجرمين.

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