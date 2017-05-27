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محافظ القليوبية يشهد عملية تفجير ثاني برج مخالف ببنها غدا
محمود عشماوي

محافظ القليوبية يشهد عملية تفجير ثاني برج مخالف ببنها غدا

2017-05-27 16:15:19

يشهد محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي عملية تفجير ثاني برج مخالف على أملاك الدولة ببنها غدا
الاحد ،حيث تسلمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موقع البرج المخالف والمقرر إزالته بالتفجير الآمن.
وذكر بيان للمحافظة اليوم السبت أنه تم شحن كميات كبيرة من الرمال لتغطية الأدوار الثلاثة الأول من البرج لتقليل آثار الموجة الانفجارية ، مشيرا إلى أن عملية زرع الألغام ستتم مساء اليوم وسط طوق أمني وحراسة مشددة على مكان البرج والمكان المحيط بالكامل تحسبا لأي طوارئ.

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