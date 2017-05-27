تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً اليوم من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أعرب خلاله عن إدانته للحادث الإرهابى الذى شهدته محافظة المنيا صباح الأمس، معرباً عن خالص التعازي لأهالي الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدا تضامن بلاده مع مصر في مواجهة الإرهاب، وفى التصدي لكل أشكال العنف والتطرف.

وقد أعرب الرئيس السيسي عن امتنانه لحرص الملك حمد بن عيسى على تقديم التعازى في ضحايا الحادث، مشيراً إلى العلاقات الوثيقة والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصرى والبحرينى ومؤكداً أهمية تعزيز التضامن بين الدول العربية لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وعلى رأسها خطر الإرهاب.