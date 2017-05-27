قال المهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، إن المحافظة أقامت 11 معرضا للسلع الغذائية المخفضة، بالتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين - خلال شهر رمضان - تيسيرا على المواطنين ومواجهة موجة الغلاء بمدن وقرى المحافظة في إطار تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير منافذ بيع للسلع الغذائية.

جاء ذلك خلال افتتاح المهندس مصطفى عباس معارض “أهلا رمضان” بأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، بحضور الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مدينة شبرا الخيمة، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، وللاطمئنان على جودة السلع الغذائية وأسعارها وتاريخ صلاحيتها.

وأضاف عباس أنه سيتم تكثيف المعروض من المنتجات الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق طوال شهر رمضان، إضافة إلى طرح منتجات السلع الرمضانية واللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك والبقوليات والخضروات والفاكهة .