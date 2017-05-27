 Moheet on google
السبت 27 مايو 2017 04:23 مساءً
روابط سريعة
القليوبية تقيم 11 معرضا للسلع الغذائية طوال شهر رمضان
معرض اهلا رمضان

القليوبية تقيم 11 معرضا للسلع الغذائية طوال شهر رمضان

2017-05-27 15:22:05
أ ش أ

قال المهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، إن المحافظة أقامت 11 معرضا للسلع الغذائية المخفضة، بالتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين - خلال شهر رمضان - تيسيرا على المواطنين ومواجهة موجة الغلاء بمدن وقرى المحافظة في إطار تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير منافذ بيع للسلع الغذائية.

جاء ذلك خلال افتتاح المهندس مصطفى عباس معارض “أهلا رمضان” بأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، بحضور الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مدينة شبرا الخيمة، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، وللاطمئنان على جودة السلع الغذائية وأسعارها وتاريخ صلاحيتها.

وأضاف عباس أنه سيتم تكثيف المعروض من المنتجات الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق طوال شهر رمضان، إضافة إلى طرح منتجات السلع الرمضانية واللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك والبقوليات والخضروات والفاكهة .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3