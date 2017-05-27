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سفارة مصر بروما تستضيف ندوة حول قانون الاستثمار الجديد
عقارات

سفارة مصر بروما تستضيف ندوة حول قانون الاستثمار الجديد

2017-05-27 15:18:05
أ ش أ

استضافت السفارة المصرية فى روما ندوة عن قانون الاستثمار الجديد، بحضور العديد من الشركات الإيطالية الكبرى المستثمرة فى مصر وعلى رأسهم شركة فينافيل VINAVIL للصناعات الكيماوية والمتواجدة فى السوق المصرى لأكثر من ثلاثين عاما وشركة تكنيك TECHNIQUES لصناعة الهياكل المعدنية، بالإضافة إلي عدد من البنوك وفى مقدمتها بنك يونيكريدت UNICREDIT والذى يستهدف السوق المصرى فى المرحلة المقبلة.

وذكرت الخارجية - اليوم السبت - ان المستشار أيمن ثروت القائم بأعمال السفير المصري في روما قدم عرضا لحركة التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا، موضحاً أن حجم التبادل التجارى بين الدولتين بلغ 4.6 مليار يورو عام 2016، وهو ما يضع إيطاليا فى مرتبة متقدمة كشريك تجارى رئيسى مع مصر، كما قام الدكتور طارق رياض أستاذ القانون التجارى بالجامعة الألمانية باستعراض أهم مزايا قانون الاستثمار الجديد وآثاره على المستثمرين الأجانب فى السوق المصرى.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الخارجية متمثلة فى السفارة المصرية في روما بالتـعاون مع الجـهات المتخصـصة من أجل تشـجيع وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هى الندوة الأولى التى تعقد فى الخارج لعرض قانون الاستثمار الجديد ومزاياه بهدف تشجيع الاستثمار الاجنبى.

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