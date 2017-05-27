أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم /السبت/ عن وجود 13 حالة إصابة بالمستشفيات، جراء الحادث الإرهابي الذي وقع صباح - أمس الجمعة - إثر إطلاق نار على اتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بمركز مغاغة محافظة المنيا، والذي خلف 28 شهيدا و24 مصابا .

وأوضح الدكتور هاني مصطفى مدير عام مستشفى معهد ناصر، اليوم السبت أنه تم اجراء عملية جراحية صباح اليوم لتثبيت العظام لسيدة تبلغ من العمر 27 عاما تعاني من جرح وكسر قطعي بالساق الأيسر، وإجراء عملية أخرى لمريضة تبلغ من العمر17 عاما تعاني من طلق ناري بالفخذ الأيمن وتهتك بالحوض وكسور، حيث تم خروجهما من غرف العمليات وحالتهما الصحية مستقرة .

من ناحيته، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إنه يوجد بالمستشفيات 13 حالة،11 منهم بمستشفى معهد ناصر، وحالتان بمستشفى الجلاء العسكري بعد نقلهم من مستشفى المنيا الجامعي .

وأشار إلى انه من بين حالات مستشفى معهد ناصر سيدة( 37 عاما) بالرعاية المركزة، أجريت لها مساء أمس عملية استخراج طلق ناري بالرأس وحالتها الصحية مستقرة، وحالة أخرى لطفل 4 أعوام في رعاية الأطفال يعاني من تجمع دموي بالبطن وجرح باليد اليمنى، وأجريت له عملية جراحية لتنظيف الجرح واستكشاف للأوتار باليد اليمنى، بينما باقي الحالات بالمستشفى في القسم الداخلي وحالتهم الصحية مستقرة .

أما بالنسبة لحالتي مستشفى الجلاء العسكري، فالحالة الأولى لطفل (6 أعوام) ويعاني من اشتباه كسر بالكتف، والحالة الثانية لسيدة تعاني من كسور وتم إجراء عملية جراحية لها وحالتهما الصحية مستقرة .