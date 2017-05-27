 Moheet on google
السبت 27 مايو 2017 04:23 مساءً
روابط سريعة
غدا.. الفقي يتسلم مهام عمله مديرا لمكتبة الإسكندرية
مصطفى الفقي

غدا.. الفقي يتسلم مهام عمله مديرا لمكتبة الإسكندرية

2017-05-27 15:15:21
أ ش أ

يعقد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، مؤتمرا صحفيا غدا الأحد لإعلان تسلمه مهام عمله كمدير لمكتبة الإسكندرية، في حضور المدير السابق الدكتور إسماعيل سراج الدين.

ومن المقرر، أن يقوم الدكتور مصطفى الفقي - الذي يعد ثاني مدير لمكتبة الإسكندرية - بجوله في المكتبة غدا، حيث سيلتقي برؤساء القطاعات المختلفة بالمكتبة ليستعرض رؤيته للعمل في المرحلة القادمة، والتي تهدف إلى تعزيز دور مكتبة الإسكندرية على الصعيد الوطني المصري وفي المنطقة العربية وأفريقيا.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3