يعقد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، مؤتمرا صحفيا غدا الأحد لإعلان تسلمه مهام عمله كمدير لمكتبة الإسكندرية، في حضور المدير السابق الدكتور إسماعيل سراج الدين.

ومن المقرر، أن يقوم الدكتور مصطفى الفقي - الذي يعد ثاني مدير لمكتبة الإسكندرية - بجوله في المكتبة غدا، حيث سيلتقي برؤساء القطاعات المختلفة بالمكتبة ليستعرض رؤيته للعمل في المرحلة القادمة، والتي تهدف إلى تعزيز دور مكتبة الإسكندرية على الصعيد الوطني المصري وفي المنطقة العربية وأفريقيا.