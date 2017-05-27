 Moheet on google
السبت 27 مايو 2017 04:20 مساءً
روابط سريعة
سقطة" جالاكسي التي سينجو منها آي فون 8
1-952212

سقطة" جالاكسي التي سينجو منها آي فون 8

2017-05-27 15:13:41

عشاق أبل ومترقبي الإصدار الجديد من هاتف آي فون الشهير ربما يمكنهم الاسترخاء الآن بعد “أنباء سعيدة” عن جهازهم المفضل الذي ينتظرون إطلاقه عقب شهور.

فأحدث التسريبات التي أوردتها صحيفة “إكونوميك ديلي نيوز” الصينية، نقلا عن موقع “ماك رومرز”، تؤكد نجاح الشركة الأميركية في التغلب على مشكلة مزعجة عجز الغريم سامسونغ عن حلها، وكادت أن تتسبب حتى في تأخير إصدار آيفون 8 المتوقع في سبتمبر المقبل.

ورغم نجاح أحدث إصدارات سامسونغ، المتمثل في هاتف غالاكسي إس8، إلا أن مكان حساس استشعار بصمات الأصابع، خلف الجهاز بجوار الكاميرا الرئيسية، بدا أمرا مزعجا لكثيرين ممن يهوون سامسونغ.

إلا أن أبل، وفقا للتسرييات، نجحت في حل هذه المشكلة بتمكنها أخيرا من دمج حساس الاستشعار بشاشة الجهاز، وذلك في ظل تقارير تؤكد أن آيفون 8 سيستغنى عن الزر الرئيسي المألوف في كل الإصدارات السابقة.

نجاح أبل في حل هذه المشكلة ليس كل ما في الأمر، إذ  تؤكد التسريبات أن آيفون 8 سيزود كذلك بحساسات تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتعزيز أداء الكاميرا المتقدمة التي يمكن عن طريقها فتح الهاتف بالتعرف على الوجه.

كما سيؤدي الاستغناء عن الزر الرئيسي، وتصميم الشاشة الجديد المتوقع من “الحافة إلى الحافة”، إلى مظهر أكثر رشاقة وجمالا فضلا عن تعزيز نسب العرض من 16:9 الحالية إلى 18:5:9 الأفضل، المستخدمة في سامسونغ إس8.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3