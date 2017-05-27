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عطل إلكتروني يربك الخطوط الجوية البريطانية
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عطل إلكتروني يربك الخطوط الجوية البريطانية

2017-05-27 15:11:56

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية أن رحلات لها في بريطانيا تأخرت وأضطر الركاب إلى الانتظار لوقت طويل في مطارات، السبت، بسبب عطل نظام إلكتروني عالمي.

ونقلت رويترز عن المتحدثة باسم الشركة قولها: “نعتذر لعملائنا الذين يواجهون بعض التأخير بسبب عطل في نظام تكنولوجيا المعلومات هذا الصباح.. نحن نعمل لحل المشكلة بأسرع ما يمكن”.

وتحدث مسافرون على مواقع التواصل الاجتماعي عن تأخر لوقت طويل في رحلات الخطوط الجوية البريطانية المملوكة للمجموعة الدولية لشركات الطيران (آي.إيه.جي)، بسبب اضطرار الطائرات للانتظار على المدرج في بداية عطلة نهاية أسبوع طويلة في بريطانيا.

وكتب أحد الركاب على تويتر “ما زلنا على المدرج في ليدز. الخطوط الجوية البريطانية تظن أن هيثرو مكتظ لدرجة تمنعنا من الإقلاع. لا يمكن أن نلحق برحلتنا إلى فيغاس بهذا الشكل”.

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