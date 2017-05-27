10 آلاف فدان ومنزل لشباب ومزارعي الفيوم بالوادي الجديد2017-05-27 15:12:39
قال الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم أن محافظة الوادي الجديد خصصت 10 آلاف فدان تقسم إلى مساحات تتراوح بين 5 و 10 أفدنة ومنزل لكل شاب أو مزارع من أبناء الفيوم يرغب في القدوم وأسرته للإقامة والاستزراع بالوادي الجديد وذلك ضمن برنامج جاد يهدف لتوفير فرص عمل للشباب وزراعة مساحات كبيرة هناك كمرحلة أولى للراغبين في العمل بمجال الزراعة.
وأضاف المحافظ،فى تصريح له اليوم ،أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد قرر تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة بالمحافظة للشباب الجاد من محافظات الصعيد وذلك كمرحلة أولى ضمن خطة استصلاح وزراعة آلاف الأفدنة بمحافظة الوادى الجديد.
ومن ناحية أخرى قال الدكتور جمال سامي إن الوحدات المحلية بمحافظة الفيوم بدات فى تلقى طلبات تقنين الوضع للمتعدين على أراضى أملاك الدولة لمدة 72 ساعة ” فقط تنتهي غدا /الأحد، مشيرا إلى أن طلبات الراغبين من أبناء المحافظة تقدم إلى ديوان عام المحافظة بالفيوم وسوف تفحص الطلبات الجادة بمعرفة لجنة متخصصة لاختيار أفضل العناصر التي تنطبق عليها الشروط.
وأوضح أن تعليمات صدرت إلى مراكز التطوير التكنولوجي بالوحدات المحلية بسنورس وإطسا وأبشواى وطامية ويوسف الصديق ومركز ومدينة الفيوم لتلقى طلبات التقنين مرفق بها خريطة توضح المساحة المراد تقنين الوضع عليها والحوض والزمام وستحال الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها.
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