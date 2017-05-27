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عودة 762 مصريا ووصول 101 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم
منفذ السلوم

عودة 762 مصريا ووصول 101 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

2017-05-27 14:59:19

صرح اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح اليوم السبت بأن 762 مصريا وصلوا من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقال مدير الأمن : إن المنفذ استقبل 762 مصريا بينهم 509 وصول شرعي و253 غير شرعي كما تم إنهاء إجراءات سفر 571 بينهم 62 مصريا و509 ليبيين.
وأفاد بأنه تم إنهاء إجراءات وصول 101 شاحنة إلى مصر لتحميلها ببضائع مصرية ومغادرة 110 شاحنات محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة إلى منفذ مساعد الليبي.

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