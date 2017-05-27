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باكستان تعلن إعادة فتح معبر "تشامان" الحدودي مع أفغانستان
الحدود الباكستانية الأفغانية

باكستان تعلن إعادة فتح معبر "تشامان" الحدودي مع أفغانستان

2017-05-27 14:55:08
أ ش أ

أعلن الجيش الباكستاني أن السلطات أعادت فتح معبر “تشامان” الحدودي بناء على طلب من الجانب الأفغاني، وذلك بعد إغلاقه أوائل الشهر الجاري جراء تبادل لإطلاق النار بين الجانبين والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا من الطرفين.

وقال الجيش الباكستاني - في بيان أوردته شبكة “إيه بي سي” نيوز الأمريكية اليوم السبت إنه تم إعادة فتح المعبر الحدودي اليوم “لأسباب إنسانية”، مضيفا أن البلدين اتفقا على الحفاظ على وقف إطلاق النار في بلدة “تشامان” الحدودية التي لقي فيها 9 باكستانيين مصرعهم و6 أفغان في الخامس من الشهر الجاري.

وكانت باكستان قد اتهمت أفغانستان ببدء أعمال العنف عندما قامت بفتح النار على عدد من موظفي التعداد الباكستانيين والجنود المصاحبين بالقرب من معبر تشامان الحدودي مع أفغانستان. من جانبها، تلقي كابول باللائمة على باكستان في بدء إطلاق النار.

جدير بالذكر أن باكستان تشارك أفغانستان في حدود تمتد بطول 2200 كيلومتر.

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