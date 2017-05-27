بعد مرور 12 عاما، عاد مؤسس فيس بوك، مارك زوكربيرج، إلى كلية، أفي ليغو، في هارفارد، للحصول على الشهادة الفخرية.

وقدم زوكربيرغ، أحد أغنى الأشخاص في العالم، خطابا في حفل الخريجين لهذا العام، مشيدا بإنجازات الطلاب بالقول: “إنه أمر لم أتمكن من القيام به”.

ويذكر أن زوكربيرغ كان قد أطلق الموقع الاجتماعي، فيسبوك، ليكون مقتصرا على طلاب جامعة هارفارد في البداية، وبدأ بالتوسع في وقت لاحق، ليشمل جامعات أخرى، قبل طرحه على الصعيد العالمي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، احتل فيسبوك الموقع الرابع عالميا، في ترتيب العلامات التجارية الأكثر قيمة، في مجلة فوربس. كما يعد زوكربيرغ، خامس أغنى شخص في العالم، وتُقدر ثروته بنحو 64.2 مليار دولار، وفقا لمؤشر Bloomberg Billionaires.

وفي عام 2010، نال زوكربيرغ لقب، رجل العام في مجلة تايم، كما أُدرج من بين “أفضل 100 شخص في مجال التأثير على الناس، في عصر المعلومات”، في مجلة فانيتي فير.

الجدير بالذكر، أن مارك زوكربيرغ، كان يدرس علوم الكمبيوتر في جامعة هارفارد، قبل أن ينتقل إلى بالو ألتو في كاليفورنيا، من أجل تشغيل موقع فيسبوك.

وتجدر الإشارة، إلى أن بيل غيتس، أغنى إنسان في العالم، انسحب أيضا من جامعة هارفارد في عام 1975، وهو العام نفسه الذي شارك فيه بتأسيس مايكروسوفت. وحصل السيد غيتس على الشهادة الفخرية من هارفارد، في عام 2007.