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قوات الأمن الأسبانية تدفع بـ 2500 شرطي لتأمين نهائي كأس ملك أسبانيا
عناصر من الشرطة الاسبانية

قوات الأمن الأسبانية تدفع بـ 2500 شرطي لتأمين نهائي كأس ملك أسبانيا

2017-05-27 14:53:27
أ ش أ

بدأت الاستعدادات لتأمين نهائي لبطولة كأس ملك أسبانيا بين برشلونة وديبورتيفو ألافيس، والمقرر إقامته مساء اليوم السبت في مدريد، حيث تم الدفع بـ 2500 عنصر من الشرطة وقوات الطوارئ في محيط ملعب فيسنتي كالديرون.

وسيقام نهائي النسخة الـ 113 من البطولة الأسبانية المحلية في حضور العاهل الأسباني الملك فيليبي السادس، وتضم الاستعدادات الأمنية 2500 عنصر، بينهم 1600 شرطي من أجهزة الأمن المختلفة، بالإضافة إلى عناصر من أجهزة الإطفاء والصحة والصليب الأحمر.

وسيتم منع تجوال الشاحنات التي يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كجم في محيط الملعب اعتبارا من ظهر اليوم (بتوقيت اسبانيا) وحتى الساعات الأولى من صباح الغد.

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