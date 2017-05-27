حظرت جوجل مجموعة كبيرة من تطبيقات أندرويد التي تستخدم الأصوات بالموجات فوق الصوتية للتجسس على المستخدمين دون علمهم.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن كشف الباحثون أن المئات من تطبيقات أندرويد، تعد جزءا لا يتجزأ من تكنولوجيا التتبع عبر الأجهزة، بالموجات فوق الصوتية التي تلتقط “إشارات” ضعيفة منبعثة من الإعلانات.

ويسمح هذا الأمر للمسوقين بإنشاء إعلانات مخصصة لجذب اهتمام المستخدمين، بحيث يمكنهم تحديد موقعهم والأنشطة التي قد يشاركون فيها.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها جامعة، Braunschweig، للتكنولوجيا في ألمانيا، أن هناك ممارسة حديثة تتضمن تتبع الإشارات بالموجات فوق الصوتية، في الصوت، باستخدام الميكرفون على الهاتف المحمول.

ووجد فريق البحث أن نحو 234 من تطبيقات أندرويد، صُممت باستخدام برمجيات التتبع المتوفرة للمستهلكين، كما وجد الباحثون العديد من التطبيقات التي تحتوي على رمز طُوِّر للشركات الكبيرة، مثل ماكدونالدز وكريسبي كريم.

وعُثر على تطبيق الخصومات، ShopKick، الذي يتجسس على المستخدمين ويراقب تحركاتهم، بالإضافة إلى تطبيقات الألعاب.

أما الآن، أعلنت جوجلل عن توقيف كل التطبيقات المكتشفة من خلال الدراسة، مع القيام بتحديثها لتلبية معايير الخصوصية، وفقا لـ CBS News.