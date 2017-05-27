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وفاة "بريجنسكي" مستشار الأمن في عهد كارتر
زبينيو بريجنسكي مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر
زبينيو بريجنسكي مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

وفاة "بريجنسكي" مستشار الأمن في عهد كارتر

2017-05-27 14:50:46
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توفي زبينيو بريجنسكي مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، عن 89 عاما كما أعلنت عائلته أمس الجمعة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ابنته ميكا بريجنسكي على موقع انستجرام إن “والدي توفي بهدوء مساء الجمعة.

وزبينيو بريجنسكي أحد الشخصيات المؤثرة في السياسة الخارجية الأميركية، ولد في 28 مارس 1928 في وارسو لاب دبلوماسي.

وقرر والده الذي كان يعمل في مونتريال خلال الحرب العالمية الثانية، ألا يعود إلى بولندا التي أصبحت تحت الحكم الشيوعي، لذلك درس الشاب العلوم السياسية والاقتصادية في جامعة ماكغيل في مونتريال ثم في هارفرد.

وبعد ان قدم أطروحة الدكتوراه حول “الحكم الشمولي السوفياتي وعمليات التطهير” في 1956، أصبح استاذا في جامعة كولومبيا في نيويورك حيث تولى ادارة معهد الشؤون الشيوعية (1966-1968). وفقا لـ”فرانس برس”.

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