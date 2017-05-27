أعلنت منظمة بحوث الفضاء الهندية عن نيتها Yرسال الروفر الفضائي Chandrayaan-2 في رحلة استكشافية إلى القمر في الربع الأول من العام القادم.

ووفقا للبيان الصادر عن المنظمة: “تتضمن الخطة إطلاق الروفر Chandrayaan-2 على متن الصاروخ الفضائي GSLV MKII، وبالإضافة للروفر الذي سيهبط على القمر، سيحمل الصاروخ منصة خاصة مصممة لهبوطه على سطح القمر”.

يذكر أن هذه ليست المحاولة الأولى للهند لاستكشاف القمر، ففي عام 2008 أطلقت أول بعثة قمرية لها حملت اسم “Chandrayaan-1” تم خلالها إرسال مسبار قمري.