بدأت القوات الفضائية الروسية باستخدام القمر الصناعي العسكري “كوسموس-2518”، الذي أطلق، يوم الخميس 25 مايو الجاري، من قاعدة “بليسيتسك” الفضائية .

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في حديث أدلى به للصحفيين اليوم إن القمر الصناعي العسكري، الذي تم إطلاقه لمصلحة وزارة الدفاع الروسية من قاعدة “بليسيتسك”، قد وصل إلى المدار المحدد له وقد تولت القوات الفضائية إدارته.

وأضاف المتحدث أن الاتصال الدائم بالقمر الصناعي قد تم إنشاؤه، وتعمل أجهزته كلها على ما يرام.

يذكر أن القمر الصناعي العسكري انطلق إلى الفضاء على متن صاروخ “سويوز-2.16”، صباح يوم الخميس 25 مايو، الساعة التاسعة والدقيقة الـ 34 بتوقيت موسكو.