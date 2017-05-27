"الصحفيين" تؤيد الضربات الجوية ضد داعش2017-05-27 14:53:20
أعلن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، تأييده الكامل للضربات القوية والمركزة للقوات الجوية المصرية - وبالتنسيق مع الجيش الوطني الليبي – لمعاقل الإرهاب بمدينة “درنة” والتي أسفرت عن خسائر فادحة لتنظيم داعش ، ردًا على الحادث الإرهابي الخسيس بمحافظة المنيا أمس، والذي راح ضحيته 28 شهيدًا من أقباط مصر الأبرياء.
وأعربت النقابة - في بيان اليوم السبت - عن إدانتها لكافة الحوادث الإرهابية التي تستهدف ضرب الوحدة الوطنية وزعزعة وتقويض أمن واستقرار البلاد، وإنها تعلن مساندتها بكل قوة للإجراءات العقابية التي قامت بها مصر مستخدمة حقها في الدفاع عن النفس.
. وفى نفس السياق تعلن النقابة تأييدها لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوجيه ضربات استباقية ضد معسكرات إعداد وتدريب الإرهابيين بأي مكان في العالم داخليًا وخارجياً.
وطالبت النقابة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة بالقيام بدورها الإيجابي والفعال في فضح الإرهاب بكل صوره والدول الداعمة له لدرء خطره الذي يطال كافة دول العالم، وهو الأمر الذي حذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه بالقمة الإسلامية الأمريكية بالرياض منذ أيام.
وطالبت نقابة الصحفيين أيضا جميع المصريين باليقظة التامة وإدراك خلفيات ما حدث وما يمكن أن يحدث في المستقبل القريب في إطار حملات دولية ممنهجة تشارك أجهزة مخابرات كبرى وبتمويل غير محدود من بعض الدول لإخضاع مصر وفق مخططاتهم الاستعمارية كما حدث ويحدث لبعض الدول العربية.
وأكدت النقابة أن شعب مصر بنسيجه الواحد سيبقى عصيًا عليهم رغم محاولاتهم الدؤوبة للنفاذ إليه وكسر وحدته الوطنية عبر كافة العصور، حاملا مشعلا لواحدة من أكبر الحضارات الإنسانية في التاريخ.
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