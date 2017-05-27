أكدت مصادر حكومية صينية أن الصين تنوي زيادة عدد أقمارها الصناعية التابعة لمنظومتها الملاحية “BeiDou” مع حلول العام القادم.

ووفقا لوكالة شينخوا: “تنوي الصين مع حلول العام القادم زيادة عدد الأقمار الصناعية الملاحية التابعة لمنظومة Beidou بمقدار 18 قمرا”.

وتشير المعلومات إلى أن “الصين تخطط لإطلاق 6-8 أقمار صناعية جديدة تابعة لهذه المنظومة، في النصف الثاني من العام الجاري، وبتلك الخطوة تصبح المنظومة قادرة على تقديم خدماتها للبلدان المشاركة في مبادرة مشروع (حزام واحد-طريق واحد)، حيث من المخطط استكمال مشروع المنظومة مع حلول العام 2020”.

كما أشارت الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم القيمة الإجمالية للإنفاق الصيني في مجال الخدمات الملاحية عام 2016 وحده، بلغ 30.5 مليار دولار، 30% من المبلغ صرفت على منظومة Beidou، حيث من المتوقع أن ينمو حجم هذا الإنفاق إلى الضعف تقريبا مع حلول العام 2020.

يذكر أن منظومة الملاحة الصينية BeiDou هي منظومة ملاحة إقليمية بدأت الصين بنشرها عام 2000، وهي تضمن تحديد الاحداثيات الجغرافية على أراضي الصين والبلدان المجاورة ودول آسيا والمحيط الهادئ.

ومنذ عام 2012 تستخدم المنظومة للأغراض التجارية، حيث من المخطط أن تكتمل بحلول عام 2020 لتضم 35 قمرا اصطناعيا وتصبح منظومة ملاحة عالمية.