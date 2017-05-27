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علماء الفلك يرصدون مجددا ومضات كونية غامضة
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علماء الفلك يرصدون مجددا ومضات كونية غامضة

2017-05-27 14:42:26

أكد عدد من علماء الفلك أن المرصد الكوني ASKAP، أو ما يطلق عليه اسم “عين سورون”، تمكن من رصد ومضة سريعة من الإشارات الراديوية الكونية الغامضة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد “تمكن ASKAP من رصد تلك الإشارات لأجزاء من الثانية، حيث قدر الخبراء أن مصدر تلك الإشارات هو كوكبة الأسد (Leo)، ومصدرها يبعد نحو بضعة مليارات من السنوات الضوئية عن الأرض”.

ويؤكد الخبراء القائمون على المرصد أنهم “استطاعوا تسجيل تلك الومضة القصيرة من إشارات الراديو، في لحظة كانت تعمل فيها 8 صحون لاقطة، من أصل 36 تابعة للمرصد، حيث تمكنوا من متابعة المساحات السماوية بزاوية 240 درجة مربعة، واستطاعت الأجهزة رصد تلك الومضة التي أطلق عليها اسم FRB170107 بسبب قوتها، لكن في حال استخدام هوائيات إضافية، فمن الممكن مستقبلا رصد إشارات أضعف منها”.

يذكر أنه تم رصد أول إشارة راديو سريعة مماثلة لتلك التي سجلها ASKAP مؤخرا العام 2001 بواسطة التليسكوب “باركس” الراديوي الأسترالي، حيث تم تحليل البيانات التي حصل عليها التلسكوب عام 2007، ومنذ ذلك الحين، تم تسجيل 10 إشارات مماثلة فقط.

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