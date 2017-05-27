أصدر قائد شرطة نينوى العميد الركن واثق الحمداني، السبت، توجيهات لأهالي مدينة الموصل منها منع ارتداء النساء للنقاب لدواع أمنية، بحسب مصادر لـ”سكاي نيوز عربية”.

وذكر الحمداني في توجيهاته بحسب «سكاى نيوز» أنه “يمنع ارتداء النقاب في الأسواق والدوائر لوجود مؤشرات لخلايا داعش باستهداف المدنيين وهم يرتدون النقاب وزي النساء”.

وحذر الحمداني من إنارة المنازل من الخارج والأزقة والأفرع، وأمر بمنع التجول للدراجات النارية بعد الساعة 6 مساء مع الأمر بمحاسبة المخالف.

وطالب الحمداني مواطني مدينة الموصل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الاتصال بالأرقام المخصصة.

وأمر أصحاب محال الموبايلات وتوابعها “بعدم بيع شريحة الهواتف النقالة إلا بعد أخذ المستمسكات والمعلومات الضرورية عن المشتري، وتنظيم سجلات بيع الشريحة وبخلاف ذلك يحاسب المقصر ويحال إلى المحاكم”.

وكانت القوات العراقية شنت هجوما واسعا على آخر معاقل داعش غربي الموصل. فيما حذرت الأمم المتحدة من أن نحو 200 ألف عراقي قد يحاولون النزوح في الأيام المقبلة من المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة داعش في الموصل.