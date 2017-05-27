اكتشاف أجسام مضادة قادرة على محاربة السرطان2017-05-27 14:37:01
أكد علماء أمريكيون أنهم توصلوا لاكتشاف أجسام مضادة قادرة على محاربة الأورام الخبيثة في الجسم.
وعن هذا الاكتشاف قال العالم، هوارد واينر، التابع لجامعة هارفارد الأمريكية: “كعالم أعصاب لم أتوقع أبدا أني سأنشر مقالة طبية تتعلق بمرض السرطان، لقد توصلنا لتلك النتائج مصادفة، عندما كنا ندرس نوعا خاصا من الخلايا التائية التي كان من المفترض أنها قادرة على محاربة الأمراض المتعلقة بنقص المناعة، وهنا راودتنا الفكرة، فإذا كان السرطان أحد المسببات المهمة لنقص المناعة في الجسم، فلماذا لا نستغله في دراسة آلية عمل تلك الخلايا”.
وأضاف: “يعتقد علماء الأورام أن النظام المناعي في الجسم غالبا ما يتعامل بفعالية مع الأورام الخبيثة في مراحل تكونها الأولية، ولكن بعد أن تبدأ الخلايا السرطانية بالتمدد والانتقال داخل الجسم، فغالبا ما يكون الجهاز المناعي غير قادر على رؤية أو استشعار الخلايا المنتقلة أو محاربتها، وبالإضافة لذلك من النادر في تلك المرحلة قيام الخلايا المناعية بالتعمق داخل النسيج الخلوي للقضاء على الخلايا المريضة، تلك الظاهرة أثارت جدلا بين الأطباء، يعتقد الكثير من العلماء أن الخلايا السرطانية قادرة على إنتاج إشارات كميائية خاصة قادرة على تعطيل عمل الخلايا التائية التي تعد العنصر الأكثر فعالية في الجهاز المناعي للجسم”.
وأشار إلى أنه وفريقه الطبي، وخلال الاختبارات الطويلة التي أجروها على الفئران لإيجاد حلول لمرض التصلب المتعدد، لاحظوا أن أدمغة الفئران السليمة تحتوي على خلايا تائية خاصة غير موجودة عند الفئران المصابة، ولوحظ تجمع نفس الخلايا عند الأورام الخبيثة الموجودة في أجسام الفئران المصابة بالسرطان”.
وعند تجميع كميات معينة من تلك الخلايا وحقنها في أجسام فئران مصابة بأورام سرطانية في مراحلها المتقدمة، لوحظت فعالية تلك الخلايا الكبيرة في محاربة الأورام.
وأكد العالم أن شركة Tilos Therapeutics المختصة بالشؤون الطبية أبدت اهتماما كبيرا بهذا الاكتشاف، وأبدت رغبتها في المساعدة لتطوير تلك الأجسام المناعية، لتصبح قادرة على العمل بنفس الآلية في جسم الإنسان، للبدء باختبارها على البشر، ولكن من المتوقع أن تأخذ عمليات التطوير بضع سنوات إضافية.
-
تفاصيل «هجوم المنيا» الإرهابي.. استهداف 3 حافلات للأقباط
كشف عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، مجدي ملك، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف عشرات الأقباط، صباح اليوم الجمعة، بالطريق الصحراوي الغربي. وأوضح ملك، في مداخلة ...Fri, 26 May 2017 10:39:32 GMT
-
البورصة تربح 4.04 مليار جنيه خلال أسبوع
ارتفعت قيم تداولات البورصة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنحو 2.1 مليار جنيه، وكذلك قيم التداولات بنحو 270 مليون ورقة مالية لتربح نحو 4.04 مليار جنيه. وسجل إجمالي قيمة ...Fri, 26 May 2017 09:47:28 GMT
-
ننشر اعترافات المتهمين في «الفيروس الغامض»Fri, 26 May 2017 07:15:24 GMT
-
6 قرارات عاجلة لاسترداد أراضي الدولة
قررت لجنة أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، إرسال قائمة بكل الطلبات التى تلقتها للتقنين من نحو 17 ألف مواطن ...Fri, 26 May 2017 09:00:41 GMT
-
تهديد خطير ضد «السعودية» في 7 رمضان
بدأت عناصر مجهولة، في تبني الحشد لثورة شعبية، يوم 7 رمضان، في المملكة العربية السعودية؛ بهدف إسقاط النظام، ونشر الفوضى في البلاد، بذريعة رد الحقوق وإطلاق سراح ...Fri, 26 May 2017 07:31:04 GMT
-
مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ104 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
تسلمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ممثلة لمصر ، اليوم/ الخميس/ رئاسة الدورة العادية الرابعة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من ...Thu, 25 May 2017 13:18:02 GMT
-
غادة والي : أخبار سارة لأصحاب المعاشات
أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن هناك أخبار سارة لأصحاب المعاشات، سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع مجلس الوزراء والذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT
-
"الأهلي المصري":ارتفاع صافى الأرباح قبل الضرائب بـ 17%
أعلن البنك الاهلي المصري عن نتائج أعماله عن النصف الأول من العام المالي 2016/2017،حيث تم تحقيق 17% نمو فى صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 10,5 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 ...Thu, 25 May 2017 09:58:15 GMT
-
دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميًّا مساء الجمعة لاستطلاع هلال شهر رمضانThu, 25 May 2017 09:01:30 GMT