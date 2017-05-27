أكد البابا فرنسيس ، بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان، تضامنه مع مصر إثر الحادث الإرهابي في المنيا، وأعرب عن تعازيه لمصر قيادة وشعبا .

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السفيرحاتم سيف النصر، سفير جمهورية مصر العربية لدى الفاتيكان، من المكتب الخاص بالبابا فرانسيس،أمس الجمعة.

وذكرت الخارجية فى بيان صحفي اليوم السبت ، أنه تم خلال الاتصال نقل رسالة تعزية من البابا فرانسيس إلى مصر قيادة وشعباً، جاء فيها:

” خالص التعازي من قداسة البابا فرنسيس لأسر الشهداء، مع تأكيد صَلاته من أجل الجرحى ومن أجل أن يعزي الرب قلوب أهالي الشهداء وأن يعطي لمصر القوة والنجاح في مواجهة الإرهاب الأسود لإيقاف نزيف الدم والقضاء على هذا الفكر المتطرّف الخسيس وغير الإنساني الذي يحرك الإرهابيين فيقتلون الأبرياء العزل ويستبيحون دم الأطفال.

خالص التعازي للكنيسة القبطية، كنيسة الشهداء، ولكل مصر”.