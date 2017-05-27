كشف علماء أمريكيون من جامعتي شيكاغو وستانفورد، عن سبب ضخامة الحيوانات البحرية كالحيتان.

وقام الباحثون بتتبع ارتقاء الثدييات البحرية العملاقة خلال الـ30 مليون عام الأخيرة، عن طريق دراسة أحافير 63 نوعا من الحيتان الحدباء الموجودة في مجموعة متحف التاريخ الطبيعي.

واعتبر العلماء عرض الجمجمة علامة أساسية، لأنه وبناء على دراسات سابقة، يتناسب مع حجم الحيوان ككل، ما مكن المختصين من التغلب على عقبة نقص الهياكل عظمية المحفوظة في حالة جيدة.

واتضح للباحثين أن الحيتان الضخمة ظهرت منذ 2-3 ملايين عام، حيث قلت آنذاك أعداد الثدييات البحرية الصغيرة.

كما اتصفت عدة فصائل من الحيوانات البحرية التي ظهرت آنذاك بأحجام كبيرة، الأمر الذي يدل على أن الحجم الضخم كان أمرا مفيدا لها.

ويعتقد العلماء أن ذلك يعود إلى التغيرات المناخية التي أثرت على احتياطات غذاء الحيتان، حيث ازدادت في ذلك العصر مساحة الغلاف الجليدي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ما أدى إلى زيادة المواد الغذائية في المياه القريبة من السواحل.

ويستفيد الحيوان من ضخامة حجمه الذي يسمح له باصطياد كمية كبيرة من الفرائس، كما يساعده على الهجرة لمسافات تقدر بآلاف الكيلومترات.