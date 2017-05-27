قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” قررت زيادة مدفوعاتها كما يجب عليها، مشددا على أن الحلف سيكون أقوى بكثير الآن.

وأضاف ترامب عبر تويتر بحسب «سوتنيك»: “قمة الدول السبع الكبرى أدرجت كثيرا من القضايا المهمة جدا قيد المناقشة، إلا أن الشيء الأول بالطبع كان الإرهاب”.

وأشار ترامب إلى أن “عددا من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) وافقت على زيادة المدفوعات كما يجب عليها”.

وأوضح ترامب أن “الآن بدأ في الانصباب، الناتو سيكون الآن أقوى بكثير”.