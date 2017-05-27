خسر بطل العالم بلعبة “غو”، الصيني كي جي ثلاث مباريات من أصل ثلاث، مع برنامج الكومبيوتر “ألفا غو”، حيث جرت المباراة الثالثة بينهما، اليوم السبت.

وأعطي كل منهما فرصة 3 ساعات للتفكير، ولكن بطل العالم خسر مباراته الثالثة مع برنامج “ألفا غو” الذي أنتجته شركة جوجل العالمية، وأضاع فرصة ذهبية بالحصول على مليون ونصف المليون دولار، في حال فوزه.

وفشل لي سي، بطل العالم باللعبة عام 2016، بالتغلب على البرنامج، وانتهت المباريات حينها بتفوق “ألفا غو” بنتيجة (1-4).

وظهرت هذه اللعبة قبل حوالي 3 آلاف سنة، يؤديها اثنان من اللاعبين، على رقعة مكونة من عدد من المربعات، كل لاعب يختار لون حجارته ( أبيض أو أسود)، يسعى كل لاعب لتشكيل سياج حماية بحجارته، بالمقابل يحاول إغلاق منافذ الحياة على حجارة الخصم، ويتم ذلك عند وضع 4 أحجار على الزوايا الأربع لحجر الخصم.

وتعتبرهذه اللعبة من الألعاب الشائعة بشكل واسع في الصين واليابان وكوريا الجنوبية.