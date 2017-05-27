أكدت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أن تنظيم داعش الإرهابي نشر مقطع فيديو جديد، يدعو فيه إلى شن “حرب شاملة” على الغرب، الذين وصفهم بـ”الكفار”، في بداية شهر رمضان المبارك، وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ونشر التنظيم الإرهابي الفيديو تحت عنوان “أين هم أسود الحرب”، وجاء فيه: “إخواننا في أوروبا يجب أن تهاجموا الناس في منازلهم وأسواقهم وطرقهم ومنتدياتهم”.

وأشاد الفيديو بالهجوم الإرهابي الدامي الأخير في قاعة أرينا للحفلات في مانشستر، والذي نفذه الانتحاري سلمان عبيدي، حيث فجر نفسه وقتل 22 شخصا وجرح العشرات.

وقال التنظيم: “استهدافكم لما يسمى الأبرياء والمدنيين محبوب من قبلنا، وهذا العمل فعال جدا، إذ يمكنك الحصول على مكافأة كبيرة أو أن تنال الشهادة في رمضان”.

وفي العالم الماضي قتل أكثر من 400 شخص في أنحاء العالم، في عمليات إرهابية نفذها عناصر “داعش” خلال شهر رمضان.