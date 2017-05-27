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تسريبات حول هاتف سامسونج "جالاكسي-S9" القادم
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تسريبات حول هاتف سامسونج "جالاكسي-S9" القادم

2017-05-27 14:27:18

سربت بعض المواقع المهتمة بشؤون الهواتف معلومات جديدة عن هاتف سامسونج “جالاكسي-S9” المتوقع طرحه العام القادم.

ووفقا لموقع The Bell: “من المتوقع أن يطرح الهاتف الجديد من سامسونج بنسختين هما Star وStar2، وعلى غرار هواتف Galaxy S8 التي طرحت هذا العام، من المحتمل أن تختلف النسختان الجديدتان بحجم الشاشة فقط، كما من المنتظر ان تزودا بمعالج من نوع Snapdragon 845”.

أما موقع “إنسايدر” فذكر أن “غالاكسي-S9” لن يحمل تغيرات جوهرية تميزه عن S8 المطروح مؤخرا، وأهم فرق بينهما أن ماسح بصمات الأصابع في الجهاز القادم سيأتي مدمجا تحت واجهة الشاشة الأمامية”.

ومن جهته علق مصدر مقرب من سامسونج بالقول: “من المبكر جدا الحديث عن مواصفات هذا الهاتف، لكني علمت أنه سيأتي بشاشة من نفس الأنواع التي استخدمتها الشركة في هواتفها الأخيرة، ومن المتوقع البدء بإنتاجه أواخر العام الجاري”.

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