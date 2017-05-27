قررت وزارة الأوقاف تخصيص خطبة يوم الجمعة المقبل بمساجد الأوقاف بجميع محافظات الجمهورية، بعنوان “التسامح الديني وضرورة تفويت الفرص على أعداء الدين والوطن”.

وناشدت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم السبت - جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.

وحذرت الأوقاف من انها ستستبعد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة، على أن تعلن الوزارة لاحقا نص الخطبة الاسترشادية على موقعها الإلكتروني، ليستفيد منها أئمة وخطباء الأوقاف.