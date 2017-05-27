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وضع حجرالأساس لمشروع "أهالينا " بتمويل 200 مليون جنيه
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة‎

وضع حجرالأساس لمشروع "أهالينا " بتمويل 200 مليون جنيه

2017-05-27 14:24:47

وضع المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة واللواء أركان حرب أيمن عبد الحميد عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري حجر الأساس لمشروع الإسكان الاجتماعي ” أهالينا ” بنطاق حي السلام بتمويل 200مليون جنيه.
ويأتي ذلك في إطار مشروع تطوير المناطق العشوائية الذي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع المنطقة المركزية العسكرية من خلال إقامة 25 عمارة سكنية تمتد لمساحة 9.5 فدان وبإجمالي 1064 وحدة تبلغ مساحة الوحدة 75 مترا ، كما تم إنشاء 216 محلا تجاريا ومركز تجاري علي مساحة 4400 متر لسكان ” عزبة الصعايدة ” العشوائية
ومن المقرر أن يتم تخصيص 5% من إجمالي الوحدات السكنية بالمشروع لذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث سيراعى تسكينهم بالأدوار الأولى تيسيرا لهم.
وقال عكاشة “إن المشروع يأتي في إطار دور البنك في مجالات المسئولية الاجتماعية التي تعدت الملياري جنيه خلال الخمس سنوات الماضية ، منها مليار جنيه لتطوير العشوائيات لتوفير سبل الحياة الكريمة لقاطنيها ورفع المستوي المعيشي لهم ، حيث سيعد المشروع نقلة حضارية لسكان حي ” عزبة الصعايدة ” ومن المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 18 شهرا.

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